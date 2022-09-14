محققون أمريكيون يداهمون شركة تنقيب عن النفط في المياه العميقة للتحقيق في تسرب نفطي

داهم محققون اتحاديون في أمريكا مكتب شركة للتنقيب عن النفط في المياه العميقة بولاية لويزيانا الأسبوع الماضي في إطار تحقيق في حادث تسرب نفطي بحري، وهو ما يمثل تصعيدا نادرا في قضية بيئية أمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن محققين من وزارة الداخلية الأمريكية، ومكتب السلامة وإنفاذ القانون البيئي، ووكالة الحماية البيئية قاموا بتفتيش مكاتب شركة كوارتر نورث إنيرجي في مدينة لافييت بولاية لويزيانا بحثا عن أي وثائق تتعلق بفقدان التحكم في بئر نفط في العام الماضي.

يذكر أن تعبير فقدان التحكم في البئر يشير إلى حدوث تسريب أو انفجار أو تدفق عشوائي للخام من بئر النفط أو الغاز الطبيعي.

وتسربت العام الماضي كمية من النفط الخام من بئر تابع لشركة كوارتر نورث أمام سواحل جنوب شرق لويزيانا، بخليج المكسيك، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وبحسب أحد المصادر، فإن التسريب ربما يمثل مخالفة للتعهد الذي وقعته شركة فيلدوود إنيرجي قبل أن تتحول إلى نورث كوارتر مع المحققين الاتحاديين في شباط/فبراير 2021 بسبب حوادث تسريب سابقة.