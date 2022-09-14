 مقتل وإصابة إرهابيين جراء ضربات مشتركة للجيش السوري والقوات الروسية في إدلب - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة إرهابيين جراء ضربات مشتركة للجيش السوري والقوات الروسية في إدلب

الجيش السوري الحر
الجيش السوري الحر
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 5:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 5:36 م

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، بضربات جوية وصاروخية مشتركة من الجيش السوري والقوات الروسية استهدفت مقرات لتدريب الإرهابيين على إطلاق وتوجيه الطيران المسير بريف إدلب.

وذكرت "سانا" أنه عقب عملية استطلاع ورصد نفذت القوات الصاروخية السورية بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي عملية نوعية في ريف إدلب استهدفت خلالها، أماكن ومقرات لتدريب الإرهابيين على إطلاق وتوجيه الطيران المسير، مما أسفر عن تدمير تلك المقرات بما تحتويه من عربات تحكم وقيادة وطائرات مسيرة إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين بينهم إرهابيون مدربون أجانب.

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