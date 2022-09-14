يصل والتر هودج، لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القاهرة من أجل إجراء الكشف الطبي قبل الانضمام لتدريب الفريق.

ومن المنتظر أن ينضم والتر لقائمة الأهلي التي ستخوض البطولة العربية للأندية لكرة السلة، المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر المقبل.

ونشر والتر، صورة عبر حسابه الشخصي، داخل الطائرة المتجهة للقاهرة، معلنا عن بداية رحلته مع القلعة الحمراء.

وكان خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن أنه تم الاتفاق على ضم المحترف الأمريكي والتر هودج إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بداية من الموسم الجديد. طالع التفاصيل

وأكد العوضي أن والتر هودج سوف ينضم إلى صفوف «رجال سلة الأهلي» لمدة موسم واحد، في إطار جهود مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتلبية احتياجات الأجهزة الفنية لمختلف فرق النادي الرياضية.