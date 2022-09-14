التعليم العالي: النتيجة الرسمية في اختبار القدرات معلنة من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق

قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار، إن النتيجة الرسمية في أي اختبارات قدرات معلنة ومعتمدة رسميا من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق.

وأضاف عبد الغفار - خلال اتصال هاتفي مع برنامج " مساء دي إم سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر قناة "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات التمريض تقدموا لاختبار القدرات وتعرض نتائج الاختبار عبر الموقع الإلكتروني.

وتابع أن لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات مجموعة من الخبراء وهم من يحددون نوعية الأسئلة واللغة المستخدمة في اختبار القدرات، وليس الطالب هو الذى يحكم إذا كان الامتحان صعبا أو تعجيزيا.

وأوضح أن 6 آلاف و 924 طالبا حققوا النجاح في اختبارات كلية التمريض من أصل 12 ألفا و 716 طالبا أى بنسبة 54%، مضيفا أن هذا العدد سيتم توزيعه على 22 كلية تمريض في جامعات حكومية على مستوى الجمهورية .