وزير الخارجية الإيراني: تحلي واشنطن بالإرادة مفتاح التوصل إلى اتفاق نووي جيد

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره العماني، أن إصدار بيان غير بناء في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا «لن يجدي نفعا».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مساء الأربعاء، تباحث عبداللهيان، اليوم الأربعاء، خلال الاتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، حول التطورات المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر.



وأكد التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمفاوضات، مشيرا إلى تبادل الرسائل لإلغاء الحظر، ومساعي جميع الأطراف المعنية بالمفاوضات خلال الأشهر الأخيرة.



وأضاف أن تحلي الولايات المتحدة الأمريكية بالنظرة الواقعية وإرادة لازمة، هو مفتاح التوصل إلى الاتفاق في الظروف الحالية، مؤكدًا على حسن نية إيران لبلوغ الخطوة النهائية، من أجل التوصل إلى اتفاق جيد.



من جهته، أكد وزير الخارجية العماني في هذا الاتصال، على أهمية التوصل إلى اتفاق وعودة الجميع إلى تعهداتهم، وأشاد بدور إيران البناء في المفاوضات، داعيا إلى بذل الجهود للتوصل إلى نتيجة إيجابية بعد شهور من المفاوضات.