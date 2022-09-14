وزير التعليم العالي: نأمل في وصول مستوى الطلاب لأعلى درجة علمية بالعالم

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول استضافة مصر المؤتمر العالمي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) خلال شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ولفيف من قيادات التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن حدث اليوم يعبر عن التعامل مع الهيئات والمؤسسات الدولية لتطوير التعليم بصفة عامة والتطوير الطبي بصفة خاصة، ونستضيف البروفسير كاردو رئيس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، لمناقشة استضافة المؤتمر الدولي الخامس احتفالا باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء المؤتمر وهو المسؤول عن جودة التعليم الطبي في العالم.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن المؤتمر الماضي كان في كوريا الجنوبية وتم تنظيمه منذ 3 سنوات وسيكون في يونيو 2023، والاستعداد لهذه النوعية من المحاضرات التي تشهد حضور 1200 عضو هيئة تدريس على المستوى الطبي سيتواجدون في هذه الاحتفالية العالمية وسيكون المؤتمر على مدار 3 أيام ويعقد بمشاركة الباحثين في هذا المجال لتطوير التعليم الطبي، وتدريب وإعداد الطلاب للعمل بعد التخرج.

وتابع وزير التعليم العالي: "نحتاج التعليم الطبي نحتاج الجودة في العملية التعليمية سواء على مستوى التعليم الأكاديمي أو تدريب ونأمل أن يصل مستوى الطلاب بدرجة عالية لا تقل عن مستوى أي طالب في العالم".

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى تنظيم مسابقة تم الدعوة لها من خلال الاتحاد لدول العالم لمن يرغب في تنظيم هذه الاحتفالية الدولية وتم دعوة دول الأعمال الأعضاء لتنظيم هذا المؤتمر، وكانت تقدم كل دول العالم وكانت القائمة النهاية تضم 9 دول إلى أن فازت مصر بتنظيم الاحتفالية.

واستطرد: "سعيد باستقبال الوفد على أعلى مستوى في هذا الاتحاد الدولي في التعليم الطبي، ونأمل أن يكون المؤتمر على مستوى يليق بمصر".