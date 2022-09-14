أصدرت هيئة الطيران العمانية، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن تصاعد الدخان من إحدى الطائرات في مطار العاصمة مسقط.



وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إن «رحـلـة الـطـيـران الهنـدي السريـع رقـم IX442 المتجهة إلى مطار دلهي بالهند في تمام الساعة 11:33، تعرضت صباح اليوم لعطـل ونشوب حريق فـي أحـد مـحـركـات قـبـل إقلاعهـا مـن مـطـار مسقط الدولي».



وذكرت أن الأمر «تطلـب إخلاء المسافـريـن، ونتـج عـن ذلك بعـض الإصابـات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء»، مؤكدة أنه يتم التعامل مع تلك الحالات.



وأوضحت في بيانها أن «هيئة الطيران المدنـي والجهـات المختصة، تتابع مستجدات الحادثة أولا بأول، مـن خـلال عمـل مـركـز عمليات الطوارئ فـي مطار مسقط الدولي».





⏺ بيان توضيحي رقم (2) pic.twitter.com/fbD2U63biq — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) September 14, 2022