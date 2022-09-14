 ارتفاع ضحايا العمارة المنهارة في الأردن إلى 5 وفيات و8 إصابات - بوابة الشروق
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ارتفاع ضحايا العمارة المنهارة في الأردن إلى 5 وفيات و8 إصابات

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 11:59 ص

قال الأمن العام الأردني، إن حصيلة ضحايا العمارة المنهارة في منطقة اللوبيدة بالعاصمة عمّان، ارتفعت إلى 5 وفيات و8 إصابات، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، صباح الأربعاء.

وأوضح الأمن العام الأردني، أن «فريق الإنقاذ بذل جهودًا مكثفة استغرقت نحو 20 ساعة، من أجل تحرير المصاب الثامن وهو شخص خمسيني، حوصر تحت الأنقاض، لتكون حصيلة الوفيات والإصابات حتى الآن خمس وفيات وثماني إصابات».

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح على الأقل، جراء انهيار مبنى «اللوبيدة» المؤلف من 4 طوابق، وفق ما أعلنت عنه السلطات الأمنية الأردنية مساء يوم الثلاثاء، فيما ترجح مصادر حكومية ارتفاع عدد الوفيات، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

من جهته، أعلن مدير الدفاع المدني الأردني حاتم جابر، أن «أكثر من 300 شخص من كوادر الدفاع المدني يشاركون في عملية البحث عن محاصرين تحت الأنقاض».

وأفاد شهود عيان في منطقة الحادثة، أنه جرى «سماع صوت أحد المحاصرين تحت أنقاض البناية، وتم تزويده بالماء والأكسجين، لكنه ما زال تحت الأنقاض ولم يتم إخراجه لغاية اللحظة».

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