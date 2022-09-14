سفير مصر بنواكشوط يعقد سلسلة لقاءات مع مسئولين موريتانيين في إطار استعدادات COP27





عقد سفير مصر لدى موريتانيا السفير خالد يوسف، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين الموريتانيين، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.



وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن السفير خالد يوسف التقى، في هذا الإطار، مع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية لاليا علي كامارا، حيث هنأها على توليها مهام منصبها، وبحثا الاستعدادات الجارية لمشاركة موريتانيا في ثمة المناخ.



ومن جهتها، أكدت الوزيرة الموريتانية الأهمية التي تمثلها استضافة مصر لهذا المحفل الدولي المهم للتعبير عن الشواغل والتحديات التي تواجه دول القارة الإفريقية نتيجة ظاهرة التغير المناخي، معربة عن تطلعها للمشاركة في هذا الحدث الكبير.