الزمالك يعلن عن ضم ثنائي طلائع الجيش خلال ساعات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الأبيض بصدد الإعلان عن التعاقد مع لاعبان من صفوف طلائع الجيش، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق مع النادي على كل الأمور المالية المتعلقة بالصفقتين.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ الشروق: «أمير مرتضى نجح في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ضم ثنائي طلائع الجيش، مصطفى الزناري وعمرو السيسي، مقابل السماح بإعارة أحمد أيمن منصور لمدة موسم، ودفع مبلغ مالي».

وواصل: «نادي طلائع الجيش طلب ضم لاعبان بجانب المقابل المادي للتنازل عن خدمات ثنائي الفريق وهو ما وافق عليه مسؤولو الزمالك ولكن لم يحسم حتى الآن اسم اللاعب الثاني».

وأوضح: «موقف مصطفى فتحي لم يحدد حتى الآن في ظل تعثر عودته للسعودية وأيضا انضمامه للطلائع في ظل المقابل المادي الضخم الذي يتقاضاه اللاعب، ولكن المفاوضات مستمرة لحل أزمته الخاصة بالتجنيد».

وأتم: «أمير مرتضى طلب ضم مصطفى فتحي من طلائع الجيش، في ظل إمكانية وجود اللاعب لقضاء الخدمة العسكرية وعدم عودته للدوري السعودي من جديد».