تقرير: الولايات المتحدة ستشهد انخفاضا في عدد المسيحين للثلث عام 2070

كشف تقرير أعده مركز الأبحاث الأمريكي "Pew"، إلى أن الديانة المسيحية، التي تشكل اليوم غالبية المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية، لن تمثل سوى ثلث السكان تقريبا في العام 2070.

ووفقا للتقرير، إذا استمرت اتجاهات "التحول الديني" الحالية، فمن المرجح أن يكون 52٪ من الأمريكيين غير متدينين فيما ستصبح نسبة المسيحيين 35%، في غضون 48 عاما.

وبحسب التقرير، يمكن أن تتضاعف نسبة الأمريكيين الذين يُعرفون عن أنفسهم كمسلمين ويهود وهندوس وبوذيين وأتباع ديانات أخرى غير مسيحية، وفقا لما ذكره موقع إذاعة "مونت كارلو" الدولية.

يذكر أن في العام 2020، كانت الديمغرافيا الدينية في الولايات المتحدة على الشكل الآتي: 64٪ مسيحيين، 30% "لا ينتمون إلى أي دين"، أما نسبة الـ 6٪ المتبقية فتوزعت بيم يهود ومسلمون وهندوسيون وبوذيون.

وارتكز التقرير على مجموعة عوامل، بما في ذلك معدلات الولادة وأنماط الهجرة والتركيبة السكانية بما في ذلك العمر والجنس والمشهد الديني الحالي.

كما نظر أيضا في كيفية انتقال الدين من جيل إلى آخر والوتيرة التي يغير فيها الناس دياناتهم، لا سيما المسيحيين الذين أصبحوا غير متدينين، وهو عدد تزايد في السنوات الأخيرة.

كما وضع 4 سيناريوهات مختلفة، قد يتبعها المسار الديمغرافي في المستقبل. لكن الثابت في جميع هذه السيناريوهات هو أن نسبة الديانات غير المسيحية إلى 12 أو 13% من السكان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الهجرة.

ولفت كونراد هاكيت، المدير المساعد للبحوث وكبير الديموغرافيين في مركز بيو للأبحاث، إلى أن الهجرة تؤثر على النسبة المئوية للمسيحيين، لأن معظم المهاجرين لغاية اليوم إلى الولايات المتحدة هم من المسيحيين.

وقال إن التحول إلى ديانة أخرى أو التخلي كليا عن الدين سيكون العامل الأول في تحديد الديمغرافيا الدينية للولايات المتحدة في المستقبل.





كشف تقرير أعده مركز الأبحاث الأمريكي "Pew"، إلى أن الديانة المسيحية، التي تشكل اليوم غالبية المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية، لن تمثل سوى ثلث السكان تقريبا في العام 2070.

ووفقا للتقرير، إذا استمرت اتجاهات "التحول الديني" الحالية، فمن المرجح أن يكون 52٪ من الأمريكيين غير متدينين فيما ستصبح نسبة المسيحيين 35%، في غضون 48 عاما.

وبحسب التقرير، يمكن أن تتضاعف نسبة الأمريكيين الذين يُعرفون عن أنفسهم كمسلمين ويهود وهندوس وبوذيين وأتباع ديانات أخرى غير مسيحية، وفقا لما ذكره موقع إذاعة "مونت كارلو" الدولية.

يذكر أن في العام 2020، كانت الديمغرافيا الدينية في الولايات المتحدة على الشكل الآتي: 64٪ مسيحيين، 30% "لا ينتمون إلى أي دين"، أما نسبة الـ 6٪ المتبقية فتوزعت بيم يهود ومسلمون وهندوسيون وبوذيون.

وارتكز التقرير على مجموعة عوامل، بما في ذلك معدلات الولادة وأنماط الهجرة والتركيبة السكانية بما في ذلك العمر والجنس والمشهد الديني الحالي.

كما نظر أيضا في كيفية انتقال الدين من جيل إلى آخر والوتيرة التي يغير فيها الناس دياناتهم، لا سيما المسيحيين الذين أصبحوا غير متدينين، وهو عدد تزايد في السنوات الأخيرة.

كما وضع 4 سيناريوهات مختلفة، قد يتبعها المسار الديمغرافي في المستقبل. لكن الثابت في جميع هذه السيناريوهات هو أن نسبة الديانات غير المسيحية إلى 12 أو 13% من السكان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الهجرة.

ولفت كونراد هاكيت، المدير المساعد للبحوث وكبير الديموغرافيين في مركز بيو للأبحاث، إلى أن الهجرة تؤثر على النسبة المئوية للمسيحيين، لأن معظم المهاجرين لغاية اليوم إلى الولايات المتحدة هم من المسيحيين.

وقال إن التحول إلى ديانة أخرى أو التخلي كليا عن الدين سيكون العامل الأول في تحديد الديمغرافيا الدينية للولايات المتحدة في المستقبل.