شولتس يدعو أذربيجان وأرمينيا إلى تسوية صراعهما عن طريق التفاوض

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس كلا من أذربيجان وأرمينيا إلى تسوية الصراع بينهما عن طريق التفاوض والتخلي عن خوض المزيد من المعارك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي جاريباشفيلي، قال شولتس في برلين اليوم الأربعاء :" هذا الصراع ليس له معنى".

كانت الحكومة الألمانية أعربت في وقت سابق من اليوم عن "قلقها البالغ" حيال أعمال القتال التي تجددت على الحدود بين البلدين، وأشار متحدث باسم الخارجية الألمانية إلى وقوع هجمات على بنى تحتية مدنية، ومناطق سكنية، وقال: "نطالب أذربيجان وأرمينيا بالوقف الفوري لكل الأعمال التي من شأنها أن تهدد الأمن بين البلدين، وفي المنطقة أيضا".

وطالب المتحدث باستئناف الحوار "ولذلك نؤيد أيضا عرض الوساطة المقدم من الاتحاد الأوروبي".

غير أن المتحدث رفض الحديث عن الجانب الذي تسبب في التصعيد الأخير، وقال إن سبب ذلك هو عدم وجود مراقبين مستقلين.