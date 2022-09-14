أغنية بيبي شارك تتسبب بوفاة أمريكي في السجن

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سجين أمريكي متهم بتجارة المخدرات بولاية أوكلاهوما الأمريكية، لقى حتفه مؤخرا، بعدما أجبره ضباط السجن على سماع أغنية الأطفال الشهيرة «بيبي شارك» لمرات عديدة.

ووقعت الحادثة الغريبة، الأحد الماضي، وتحقق السلطات، في اتهامات موجهة إلى ضباط سجن أوكلاهوما، بتعذيب السجين جون باسكو (48 عاماً)، بطريقة غريبة، بعدما أجبروه على الاستماع إلى أغنية «بيبي شارك» داخل زنزانته، لمدة طويلة، من دون توقف، غير عابئين بشكواه ورجاءه بايقافها.

لكن ضباط السجن لم يتوقعوا أن هذا الأسلوب سوف يخضعهم للمساءلة؛ إذ عثر لاحقاً على باسكو بلا حراك، داخل زنزانته، حاول على إثرها الضباط إسعافه، واستدعاء الأطباء، لكنهم لم يفلحوا في إنقاذه، وأعلنت وفاته.

وبحسب الصحيفة، شهد هذا السجن، جدلاً واسعاً بسبب تكرر هروب السجناء، وحدوث حالات وفيات عديدة به، إذ شهد خلال هذا العام وفاة 13 سجيناً، وبات الضحية الذي كان يقضي عقوبة في قضية تتعلق بتهريب المخدرات، الحالة رقم 14.

بدورها، أكدت سلطات السجن ، أنه لا توجد إشارات على ارتكاب خطأ، وأنها تحقق في الحادث، موضحة أنها ترجح أن تكون الوفاة ناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات.

وذكرت تقارير، أن الضحية، كان من بين نزلاء رفعوا قضايا اتهموا فيها، ضباط احتجاز سابقين بإجبارهم على الاستماع المتكرر لأغنية الأطفال «بيبي شارك» بينما يصفدونهم بالأغلال، طالبوا معها بتعويض بنحو 75 ألف دولار.

واتهم محامو السجناء سلطات السجن بتعذيبهم. وكشف تحقيق أن السجناء تعرضوا لسوء معاملة استمرت في بعض الأحيان إلى ساعتين.