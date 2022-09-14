تنفيذ 16 قرارا بغلق وتشميع عدد من المحال بمدينة السادس من أكتوبر

قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ 16 قرارا بغلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـعدد من المحال للعمل بدون رخصة تشغيل، من خلال شن حملة مكبرة من الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع رئيس قسم شرطة التعمير وضباط شرطة التعمير بالتعاون مع الإدارات المعنية بالجهاز.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب المحلات التى تزاول نشاط بدون رخصة تشغيل سرعة التوجه لمقر جهاز المدينة للتقديم والحصول على رخصة التشغيل وتصحيح الأوضاع.

وأكد، استمرار الحملات بصورة دورية ومفاجئة، محذرا المخالفين للإلتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ على المدينة وسرعة إزالة كافة المخالفات، إضافة إلى تنظيم حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ قرارات الغلق والتشميع وإزالة المخالفات تباعاً.