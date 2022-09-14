 اشتباك حدودي بين طالبان وقوات باكستانية يسفر عن سقوط ضحايا - بوابة الشروق
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اشتباك حدودي بين طالبان وقوات باكستانية يسفر عن سقوط ضحايا

وكالات
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 4:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 4:51 م

قالت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين عناصرها وقوات أمن باكستانية بعدما حاول جنود باكستانيون إقامة موقع عسكري على الحدود الأفغانية الباكستانية، مما تسبب في سقوط ضحايا من الجانبين.

وقال الجيش الباكستاني إن قواته ردت على إطلاق مسلحين بإطلاق نار عبر الحدود، وإن 3 من جنوده قتلوا، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بلال كريمي المتحدث باسم طالبان إن "القوات الباكستانية حاولت إقامة موقع عسكري بالقرب من الخط"، مضيفاً أن ذلك "مخالف للقواعد"، وأن القوات الباكستانية فتحت النار عندما اقتربت عناصر طالبان.


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