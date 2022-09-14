 الأمم المتحدة: استمرار توقف المساعدات السورية بسبب الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق - بوابة الشروق
الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: استمرار توقف المساعدات السورية بسبب الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 10:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 11:05 م

قالت الأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء إن شحنات المساعدات الأممية إلى سوريا توقفت لنحو أسبوعين بسبب ضربات شنها العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق.

وقال التقرير المفصل الذي يتألف من 50 صفحة والذي أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية "يوم 10 يونيو، عرقلت ضربات جوية يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت مطار دمشق عمليات نقل الإمدادات الإغاثية والشحنات المرتبطة بها".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لين ويلشمان للصحفيين في جنيف إن الضربة الإسرائيلية المزعومة تسببت في إغلاق المطار لنحو أسبوعين وأكدت أن هذا الوضع "خطير للغاية".

وتم وقف حركة النقل الجوي في دمشق بشكل مؤقت بعد الهجوم الذي وقع في يونيو الماضي. ووفقا لدوائر الجيش السوري، هاجمت إسرائيل أيضا مطار حلب الأسبوع الماضي مما أدى إلى توقف الحركة الجوية أيضا.

وأحصت اللجنة التابعة للأمم المتحدة 14 ضربة جوية إسرائيلية في سوريا منذ بدء العام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك