الأمم المتحدة: استمرار توقف المساعدات السورية بسبب الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق

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قالت الأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء إن شحنات المساعدات الأممية إلى سوريا توقفت لنحو أسبوعين بسبب ضربات شنها العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق.

وقال التقرير المفصل الذي يتألف من 50 صفحة والذي أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية "يوم 10 يونيو، عرقلت ضربات جوية يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت مطار دمشق عمليات نقل الإمدادات الإغاثية والشحنات المرتبطة بها".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لين ويلشمان للصحفيين في جنيف إن الضربة الإسرائيلية المزعومة تسببت في إغلاق المطار لنحو أسبوعين وأكدت أن هذا الوضع "خطير للغاية".

وتم وقف حركة النقل الجوي في دمشق بشكل مؤقت بعد الهجوم الذي وقع في يونيو الماضي. ووفقا لدوائر الجيش السوري، هاجمت إسرائيل أيضا مطار حلب الأسبوع الماضي مما أدى إلى توقف الحركة الجوية أيضا.

وأحصت اللجنة التابعة للأمم المتحدة 14 ضربة جوية إسرائيلية في سوريا منذ بدء العام.