وزير الاتصالات: وقعنا مذكرة تفاهم مع أوبو الصينية لإنشاء مصنع للهواتف المحمولة في مصر

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة أوبو الصينية للإلكترونيات لإنشاء مصنع للهواتف المحمولة في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي إن مصر بدأت استراتيجية توطين التكنولوجيا بالإضافة لاستدامة الاستثمار في هذا المجال الهام والمحوري وخلق فرص العمل.

وتابع "أن الهدف هو توطين الصناعة بالأساس عبر صناعة حقيقية وليس عملية تجميع، حيث أن جل الاهتمام في المسألة هو تحقيق القيمة المضافة".. موضحا أن الحد الأدنى من القيمة المضافة حتى يتم اعتباره تصنيعا هو الوصول لنسبة 40% من عملية التصنيع".

وأوضح أن العام الجاري شهد طفرة في هذا المجال وأن شركة أوبو اليوم بتوقيعها مذكرة التفاهم تكون الثالثة خلال هذا العام الذي بدأ بتوقيع اتفاق مع شركة " فيفو"، والتي بدأت الإنتاج التجريبي، وأيضا شركة نوكيا التي ستبدأ الإنتاج في نهاية العام ولتكتمل اليوم بالتوقيع مع "أوبو" بإجمالي استثمارات للثلاث شركات 75 مليون دولار ، على أن تكون الطاقة الإنتاجية للثلاث شركات هي 16 مليون جهاز محمول سنوياً ، وهو ما سيخلق 3200 فرصة عمل.