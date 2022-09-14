أمريكا تسجل انخفاضا بنسبة 29 % في حالات كورونا الأسبوعين الماضيين

انخفض عدد الحالات الإيجابية لكوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 29 % في الأسبوعين الماضيين، وفقا لأحدث بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز". وتم رصد انخفاض بنسبة 9 % في الوفيات بكوفيد- 19 في البلاد خلال نفس الفترة.

وارتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى مليون و 51 ألفا و 323 حالة بعد تسجيل وفاة 520 شخصا أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت أحدث بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

كما أظهرت البيانات 67306 حالات إصابة جديدة في نفس اليوم، لتصل إجمالي حالات كوفيد- 19 في الولايات المتحدة إلى 95 مليون و 390 ألفا و 557 حالة.

وسجلت ولاية ميشيجن أكبر عدد من الوفيات بلغ 150 حالة، وأكبر عدد من حالات الإصابة وبلغ 10062 حالة.

وسجلت البلاد انخفاضا بنسبة 10 % في عدد مرضى كوفيد- 19 في الأسبوعين الماضيين. وانخفض عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى وحدات الرعاية المركزة بسبب أخطر مرحلة من المرض الفيروسي بنسبة 8 %.