خالد الغندور يكشف 4 صفقات جديدة للزمالك

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أعلن خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، اليوم الإربعاء، أن ناديه اتفق مع بيراميز بشكل نهائي على ضم عمر جابر ونبيل عماد دونجا.

وقال الغندور خلال برنامجه الإذاعي على محطة راديو أون سبورت:" الزمالك بات قريبًا للغاية من إتمام انتقال الثنائي عمر جابر ودونجا".

وأضاف:" هناك مهاجم برتغالي سينضم لصفوف الفريق، بعد رحيل الثنائي عمر السعيد ومروان حمدي، وإعارة أسامة فيصل".

وأكمل:" أحمد أيمن منصور سيعود للزمالك بعد نهاية الموسم الجديد".

وأتم:" الزمالك اتفق مع طلائع الجيش، على أن يكون مصطفى الزناري بديلا لأحمد أيمن منصور".