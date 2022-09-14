تقارير: الزمالك يتعاقد مع مهاجم منتخب بنين

كشفت تقارير صحفية من فنزويلا، تطورات مفاوضات الزمالك مع المهاجم البنيني سامسون أكينيولا لاعب فريق كاراكاس، بشأن التعاقد معه في الصيف الجاري.

ووفقًا للصحفي الفنزويلي إلياس لوبيز، فإن إدارة الزمالك أتمت إتفاقها مع نادي كاراكاس في الساعات الماضية، من أجل بيع المدة المتبقية في عقد المهاجم سامسون.

وأضاف لوبيز في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «الاتفاق تم بين إدارتي الزمالك وكاراكاس على بيع عقد اللاعب سامسون، مقابل مليون و200 ألف دولار».

وأكمل الصحفي الفنزويلي: «سامسون سيسافر إلى معسكر منتخب بلاده خلال الساعات القادمة، وبعد ذلك سينضم إلى ناديه الجديد الزمالك، ولن يعود إلى فنزويلا مرة أخرى».