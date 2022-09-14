نجمة الوثب الطويل الألمانية ميهامبو تنهي عملها مع مدربها الأمريكي

أنهت النجمة الألمانية ماليكا ميهامبو، بطلة الأولمبياد في الوثب الطويل، عملها مع المدرب الأمريكي الشهير كارل لويس.

وقالت ميهامبو /28 عاما/ في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها اليوم الأربعاء :"أود البقاء في ألمانيا وعدم الذهاب مجددا إلى الولايات المتحدة، لأنني وجدت في "أولي ناب" مدربا يمكنني الثقة به."

وأضافت :"إنني معه أكون دائما في المقدمة على المستوى الشخصي أيضا وليس الرياضي فقط. ولا استطيع استبدال هذا بشيء آخر لا أعرف مداه."

كانت جائحة كورونا قد أعاقت في البداية خطط العمل مع لويس، المتوج بطلا للأولمبياد أربع مرات في الوثب الطويل إلى جانب عدة ألقاب في سباقات العدو، في ولاية تكساس.

وكان من المقرر استئناف التعاون بين ميهامبو ولويس، لكنها قررت إنهاء هذا التعاون.

وترى ميهامبو، التي توجت بطلة للعالم مرتين، أنه لا يزال بإمكانها التطور بشكل أكبر.