أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي بعد ظهور النتيجة رسميًا، حيث اندرجت العديد من الكليات المميزة تحت تلك المرحلة لطلاب علمي منها التربية والحقوق والآداب.
ونرصد في التقرير التالي الكليات التي أعلنتها الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لتتعرف على الحد الأدنى للقبول في الجامعات المختلفة.
تنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي 2022- 2023
يتساءل العديد من الطلاب عن تنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي 2022- 2023، لمعرفة الدرجة التي تم تحديدها للقبول في الدفعة الجديدة، والتي سنشير إليها فى السطور التالية:-
كلية الآداب انتساب موجه جامعة عين شمس "بنات" 244 درجة
كلية الآداب انتساب موجه "بنات" الفيوم 244 درجة
كلية الآداب انتساب موجه "بنات" دمياط 244 درجة
كلية الآداب انتساب موجه "بنات" بورسعيد 244 درجة
كلية الآداب انتساب موجه جامعة العريش 242 درجة
كلية الآداب انتساب موجه جامعة حلوان 245 درجة
كلية الحقوق انتساب موجه جامعة حلوان 244 درجة
كلية الحقوق انتساب موجه جامعة بنها 244 درجة
تنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي 2022- 2023
كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 245 درجة
كلية حقوق انتساب موجه طنطا 244 درجة
كلية حقوق انتساب موجه المنصورة 243 درجة
كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 245 درجة
كلية التربية النوعية جامعة بنها 242 درجة
كلية التربية جامعة السويس 241 درجة
كلية التربية النوعية جامعة عين شمس 241 درجة
كلية التربية النوعية الفيوم 239 درجة
كلية تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236 درجة
كلية تربية نوعية فنية أسيوط 236 درجة
كلية تربية نوعية بور سعيد 235 درجة
كلية تربية نوعية مطروح 234 درجة
كلية تربية نوعية سوهاج 234 درجة
كلية تربية نوعية فنية طنطا 232 درجة
كلية تربية نوعية فنية الإسكندرية 226 درجة