أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي بعد ظهور النتيجة رسميًا، حيث اندرجت العديد من الكليات المميزة تحت تلك المرحلة لطلاب علمي منها التربية والحقوق والآداب.

ونرصد في التقرير التالي الكليات التي أعلنتها الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لتتعرف على الحد الأدنى للقبول في الجامعات المختلفة.

تنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي 2022- 2023

يتساءل العديد من الطلاب عن تنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي 2022- 2023، لمعرفة الدرجة التي تم تحديدها للقبول في الدفعة الجديدة، والتي سنشير إليها فى السطور التالية:-

كلية الآداب انتساب موجه جامعة عين شمس "بنات" 244 درجة

كلية الآداب انتساب موجه "بنات" الفيوم 244 درجة

كلية الآداب انتساب موجه "بنات" دمياط 244 درجة

كلية الآداب انتساب موجه "بنات" بورسعيد 244 درجة

كلية الآداب انتساب موجه جامعة العريش 242 درجة

كلية الآداب انتساب موجه جامعة حلوان 245 درجة

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة حلوان 244 درجة

كلية الحقوق انتساب موجه جامعة بنها 244 درجة

تنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي 2022- 2023

كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 245 درجة

كلية حقوق انتساب موجه طنطا 244 درجة

كلية حقوق انتساب موجه المنصورة 243 درجة

كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 245 درجة

كلية التربية النوعية جامعة بنها 242 درجة

كلية التربية جامعة السويس 241 درجة

كلية التربية النوعية جامعة عين شمس 241 درجة

كلية التربية النوعية الفيوم 239 درجة

كلية تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236 درجة

كلية تربية نوعية فنية أسيوط 236 درجة

كلية تربية نوعية بور سعيد 235 درجة

كلية تربية نوعية مطروح 234 درجة

كلية تربية نوعية سوهاج 234 درجة

كلية تربية نوعية فنية طنطا 232 درجة

كلية تربية نوعية فنية الإسكندرية 226 درجة