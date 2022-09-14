الرئيس البولندي يؤكد حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، هو والسيدة الأولى أجاتا كورنهاوزر دودا.

وذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن الرئيس البولندي والسيدة الأولى سيكونان من بين مجموعة من قادة العالم الذين أكدوا حضورهم لهذا الحدث المهم المقرر أن يقام يوم الاثنين المقبل.

وكان الرئيس البولندي قد عبر في وقت سابق عن تعازيه للعائلة المالكة البريطانية والشعب في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقال "سنفتقدها ونتذكرها في بولندا وجميع أرجاء العالم".

كما أشاد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي بالملكة إليزابيث الثانية، حيث وصفها بأنها تعد "أيقونة ورمزا لقوة وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة، التي يحبها الشعب البريطاني".

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها في اسكتلندا يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 سنة.