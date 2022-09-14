انطلاق أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

انطلقت، أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بقيادة رئيسها المجري كسابا كوروشي.

وحث كوروشي - لدى افتتاحه أعمال الجلسة اليوم /الثلاثاء/- زعماء العالم على "التعامل مع أكثر التحديات الضاغطة" على مستوى العالم بما فيها الأزمة في أوكرانيا وذلك عن طريق "العمل سوياً وبناء جسور عبر الانقسامات العميقة".

وكان كوروشي قد تولى المسؤولية إثر تنحى الملديفي عبد الله شاهد، أوائل الشهر الجاري.

وأفاد بيان ورد على الموقع الإلكتروني للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الجلسة التي تعقد تحت عنوان "لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة"، ستركز على حشد الحلول العالمية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، والإدارة البيئية المستدامة والأمن في عالم متورط في أزمة معقدة".

وأشار البيان إلى أن الجلسة ستشهد اجتماعات رفيعة المستوى، مثل قمة التعليم التحويلية والاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، من بين أمور أخرى.

وتعقد الجمعية دورات عادية من سبتمبر إلى ديسمبر من كل عام، وبعد ذلك حسب الاقتضاء.. وتناقش قضايا محددة من خلال بنود جدول الأعمال المخصصة أو البنود الفرعية التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات.