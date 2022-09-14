كيف علقت الملكة إليزابيث على وفاة الأميرة ديانا وخرقت البروتوكول الملكي لأجلها؟

بعد وفاة الأميرة ديانا في حادث مأساوي في 31 أغسطس 1997، لم تصدر الملكة إليزابيث الثانية بيانا رسمياً عن الحادث، واستمرت كذلك لمدة أسبوع، ولكنها ظهرت بعدها وانحنت وخرقت البروتوكول، أكثر من مرة تكريماً لأميرة القلوب الرحلة، حسبما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وحسب الصحيفة فقد كان موقف الملكة من الأميرة قصة متداولة في الصحف والمجلات داخل المملكة وخارجها، خاصة؛ موقف القصر من الأميرة ديانا، وهو ما زاد الحديث عقب حادث وفاتها.

وعلي الرغم من موقف الملكة والقصر من الحادث، ففي غضون ساعات من وفاة الأميرة ديانا، أدلى رئيس الوزراء آنذاك، توني بلير بتصريح عام، واصفًا إياها بـ "أميرة الشعب"، لدرجة أن البعض افترضوا أنها سُميت بهذا الاسم لسنوات.

ومع مرور الأيام دون بيان أو موقف من الملكة إليزابيث الثانية على حادثة ديانا، ازداد غضب رعاياها، بل أرادوا رؤية الحزن الذي شعروا به ينعكس على ملكهم، كما وجهت الصحف، أو ربما أشعلت، النيران بعناوينها: "أين هي ملكتنا؟"، "أظهري لنا أنكي تهتمين.. شعبكِ يعاني، تحدثي إلينا يا سيدتي".

وجاء أول خروج عن البروتوكول عندما وصلت سيارتها إلى بوابات قصر باكنجهام، وبدلاً من المرور عبرها، توقفت السيارة ونزلت الملكة، وبعد فترة وجيزة، كانت تمشي بالقرب من الزهور وتحيي الحشد - بصلابة، وبصورة غريبة، وألقت خطابًا على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون - وهو خروج آخر عن البروتوكول فيما يتعلق بوفاة امرأة ليس لها دور رسمي، وبينما كانت تشيد بالأميرة، ألمحت إلى غضب الجمهور من صمتها وروايتها.

وقالت: "ليس من السهل التعبير عن إحساس بالخسارة، لأن الصدمة الأولية غالبًا ما يتبعها مزيج من المشاعر الأخرى: "عدم الفهم، والغضب - والاهتمام بمن بقي."

وفي يوم الجنازة، جاء أكبر خرق للبروتوكول بالنسبة لهم جميعًا، إذ وقفت الملكة مع عائلتها، وعندما مر موكب جنازة ديانا، أحنت رأسها، ولم يكن أمراً سريعًا ولا سطحيًا، فهي المرأة التي اعتادت أن ينحني لها العالم، والآن خفضت رأسها لتكريم الأميرة بتواضع، وأكثر من أي شيء آخر.

كان هذا التصرف هو الذي كسر حمى الغضب الموجهة للملكة وعائلتها، والآن، وبعد 25 عامًا، وبينما يستعد العالم لدفن الملكة الراحلة، فقد كانت ذلة نادرة في عهد الملكة الذي دام 70 عامًا.