بدء عمل أول وحدة طعام متنقلة في الأقصر

شهدت مدينة الأقصر، بدء عمل أول وحدة طعام متنقلة بشارع مصر بمنطقة العوامية، يقودها طاقم شبابي وبفترة عمل 24 ساعة؛ ليقدموا الخدمة طوال اليوم لسكان المدينة، مصممة بتصميمات تناسب الهوية البصرية للمحافظة.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، رئيس مدينة الأقصر، إن المدينة لأول مرة في الجمهورية الجديدة تشهد بدء عمل وحدة طعام متنقلة يعمل عليها عدد من شباب المدينة، وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة لذلك، وبدعم كبير من المحافظة لتشجيع البقية من الشباب على الانخراط في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف جمال الدين، لـ"الشروق"، أن الموقع الذي توجد به أول عربة طعام متنقلة خصصته المحافظة ليكون منطقة لعربات الطعام المتنقلة عمومًا، وذلك بجانب تحديد عدد من الأماكن والمواقع بمراكز ومدن المحافظة لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضاري منظم وبما لا يعيق حركة المرور.

وأشار إلى أن شروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة، وفقا لمواد القانون أولها يجب أن يكون مقدم الطلب من سكان المحافظة، وأن يكون الطلب المقدم للحي المختص التابعة له إداريا، والذي سيكون مركز عربة الطعام المتنقل، أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية، عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عامًا، ألا يكون مقدم طلب الرخصة قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، ويمكن للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

واستطرد أن الأوراق المطلوبة لرخصة العربة المتنقلة وبحسب مواد القانون فإنه يتم تقديم طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، يوضح نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة، بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

وتابع: "من ضمن الأوراق المطلوبة أيضًا ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، استيفاء العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة".

وأكد سعي الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ لتوفير فرص عمل جديدة واستثمار الامتدادات العمرانية وإتاحة متنفس جديد للمواطنين من خلال الأماكن المخصصة لإقامة تلك المشروعات، بتصميمات حضارية مميزة تناسب الهوية البصرية لكل محافظة، وتلتزم بأحكام القوانين وسلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات ومنع التلوث وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور ولا تتعارض مع النشاط السياحي.