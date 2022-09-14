قالت نانسي حافظ، شقيقة سالي حافظ التي اقتحمت «بنك لبنان والمهجر»، اليوم الأربعاء، إنها سعيدة وفخورة بما فعلته أختها، مشيرة إلى أنها تتمنى استكمال علاجها من أجل ابنتها الصغيرة.

وأضافت خلال تصريحات مقتضبة لفضائية «الحدث العربية»، مساء الأربعاء: «أنا مبسوطة وفخورة بأختي، بدي أكمل علاجي من أجل طفلتي الصغيرة، سالي ما عملت شيء أخدت حقها، والمسدس كان لعبة اشتريناها لابنتي».

من جهته، أوضح محمد، زوج نانسي، أنه تفاجأ مما فعلته سالي، معقبًا: «اللي عملته لازم كتير ناس يعملوه، أنا ضد السلاح المتلفت والسلاح غير الشرعي، وسالي ما كان معها سلاح، واستطاعت تحصيل جزء من المبلغ لها ولأختها من الوديعة».

وذكر أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على سالي «مفبكرة وغير صحيحة»، متابعًا: «هي في لبنان لكن ما نعرف أي خبر عنها، ولم نتلق أي خبر عنها، ولم نرها منذ وقت الحادث».

وأشار إلى تكفل العائلة بعلاج نانسي حتى تعود لطبيعتها مرة أخرى، لكن الظروف أدت إلى حاجتهم لبعض النقود من أجل استكمال علاجها، قائلا إنها لا تستطيع السير أو الجلوس منذ 9 أشهر؛ لأن المعدات الموجودة غير كافية لإتمام شفائها.

وأضاف أنهم تواصلوا مع مركز في تركيا من أجل استكمال رحلة علاجها، لكن التكلفة باهظة تتراوح من 6 إلى 7 آلاف دولار في الشهر، قائلًا: «نحن أقوياء ولدينا حق لدى الدولة والبنوك لم نتمكن من تحصيله، من يومين عرضنا المستندات للحصول على المصاريف الخاصة بعلاج نانسي على حسابنا، ما بدنا مساعدة الدولة، واضطررنا لتلك الوسيلة للحصول على النقود».