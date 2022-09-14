الذهب يستقر بعد تسجيل أكبر انخفاض في شهرين جراء التضخم الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 1700 دولار للأوقية بعد أن أغلق منخفضا بأكبر مستوى في شهرين في أعقاب بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع.

وأغلقت السبائك على انخفاض بنسبة 3ر1%يوم الثلاثاء بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، بعد أن كانت في اتجاه تصاعدي هذا الشهر قبل أن تفاجئ بيانات التضخم الأسواق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1ر8% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، لكن الرقم الفعلي كان 3ر8%، مما دفع الأسهم إلى الانخفاض وارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وانخفض الذهب دون مستوى 1700 دولار للأوقية وقد اعتبره بعض محللي السوق كأرضية لسعر الذهب حتى الآن هذا الشهر. وقد تتعرض هذه العتبة للتهديد لأن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين سيبقي مجلس الاحتياط الاتحادي على مسار متشدد قبل اجتماعه الأسبوع المقبل. وتميل أسعار الفائدة الأعلى إلى التأثير على السبائك غير الحاملة للفائدة.