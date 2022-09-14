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وثيقة: روسيا تعاني من خسائر مباشرة بمئات المليارات بسبب العقوبات المالية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 10:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 10:59 م

عاني القطاع المالي الروسي من "خسائر مباشرة" بمئات المليارات من الدولارات بسبب العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وفقا لوثيقة داخلية لوزارة المالية الروسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التقدير ، الذي يتضمن ضربات كبيرة لسوق الأوراق المالية ورأس مال البنوك، بالإضافة إلى 300 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي المجمدة بسبب القيود، تضمن عرضا تقديميا في اجتماع رفيع المستوى للمسؤولين بشأن التعامل مع العقوبات التي عقدت الشهر الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة التقدير محتوياته، وتحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها.

ولم يضع التقرير تقييما كاملا لتداعيات العقوبات، التي تركز على النظام المالي، ولم تتناول التأثير على الاقتصاد على نطاق أوسع.

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