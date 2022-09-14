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مصر
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر في الديوان الأميري بالدوحة
وزير الأوقاف: ندعم التعايش بين أصحاب الديانات المختلفة ونرفض محاولات الاندماج بينها
رجال الأعمال القطريون يؤكدون تطلعهم لتعظيم التعاون بالمجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر
رئيس الوزراء يناقش إعداد استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028
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لبنان.. مغادرة مودعة مسلحة بنكا بعد حصولها على 20 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها
الأحد.. السعودية تستضيف اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
سول تعرب عن قلقها حيال موقف بيونج يانج بشأن تطوير أسلحتها النووية
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الشكوك تحوم حول مشاركة أوبلاك في ديربي مدريد
جودوي كروز ينجو من الهزيمة أمام تيجري في الدوري الأرجنتيني
تيجريس أونال يقتحم المربع الذهبي في الدوري المكسيكي بالفوز على تشيفاس
رأي
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مهرجان المسرح العربي بالاسكندرية يكرم الفنان محمد صبحي
بسبب «أنا وبس».. إليسا تتهم زياد برجي بالسرقة
هاني شنودة رئيسا للجنة تحكيم منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع
بوسي عن سبب عدم حضورها جنازة والدها: في ناس قاصدة تطلع شكلي وحش
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14 سبتمبر 2022.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم
14 سبتمبر 2022.. البورصة تتراجع بأكثر من 1% في بداية جلسة اليوم
14 سبتمبر 2022.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم
حوادث وقضايا
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الداخلية تنفي وفاة شخص نتيجة تعرضه