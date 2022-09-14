محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد الكشافة الجوية المصرية

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد جمعية الكشّافة الجوية المصرية الذي يزور المحافظة للمرة الأولى على مدار أربعة أيام، لعقد لقاءات الجمعية على أرض المحافظة بمشاركة 180 فردا من أفراد الكشّافة من جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور حاتم علي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واكد الزملوط، على المبادرات التي تحقق التقارب بين أبناء المحافظات، مُثمنًا اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمحافظات الحدودية.

واستعرض أهم المعالم السياحية والمشروعات التنموية بالمحافظة، مُوضحًا ما تتمتع به من مقوماتٍ طبيعية تتماشى مع النشاط الكشفي.

وأشار الزملوط، إلى إعداد مقترح لإنشاء معسكر كشفي على أعلى مستوى، بالتنسيق مع جمعية الكشافة الجوية المصرية؛ لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والجمعية خلال الفترة المقبلة.