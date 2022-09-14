حبس متهمين بحيازة 42 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين عاطلين، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 42 طربة لمخدر الحشيش تزن 10.5 كيلو، وكمية لمعجون الحشيش معد للتصنيع يزن 25 كيلو، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخصين بالإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما، متخذين من نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين لهما وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 42 طربة لمخدر الحشيش تزن 10.5 كيلو، وكمية لمعجون الحشيش معد للتصنيع يزن 25 كيلو، وأدوات ومعدات خاصة بالتصنيع، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض".

وباقتياد المتهمين، إلى ديوان قسم الشرطة محل الضبط، ومواجهتهما اعترفا بالواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتم تحريز المضبوطات والتي قدرت القيمة المالية لها 2 مليون و500 ألف جنيه.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.