زعيم حزب العمال البريطاني يطالب المتظاهرين ضد النظام الملكي باحترام الحداد على وفاة الملكة

طالب زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، مناهضي النظام الملكي في بريطانيا باحترام الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وعدم إفساد فرصة المواطنين للتعبير عن شكرهم الخاص لها.

وقال ستارمر في تعليقات على تفريق واعتقال الشرطة البريطانية لعدد من المتظاهرين، إن "الحق في الاحتجاج والاختلاف هو تقليد بريطاني، لكنني أدعو أن يجري ذلك بروح من الاحترام"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني .

وأوضح زعيم حزب العمال أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص يريدون التعبير عن حزنهم على وفاة المكلة إليزابيث، قائلا: "لا تفسدوا عليهم الأمر".

جاءت تصريحات ستارمر بالتزامن مع إرسال حملة التحول "للجمهورية" الشرطة البريطانية خطابا بشأن تزايد مخاوفها من اعتقال المتظاهرين المناهضين للملكية في الأيام الأخيرة .

وتأسست المجموعة الداعية للتحول "الجمهورية" عام 1983 وتناضل من أجل إلغاء النظام الملكي وأصدرت بيانا قصيرا لتعزية العائلة المالكة اعترفت بحقها في الحزن وتعهدت بتجنب المزيد من التعليقات في المستقبل القريب، ثم استأنفت أعمالها العادية بعد ذلك، وانتقدت تنصيب تشارلز الثالث رسميا كملك للبلاد ووصفته بأنه غير ديمقراطي.

واندلعت التظاهرات منذ الاثنين ضد النظام الملكي ببريطانيا خلال مغادرة الملك تشارلز الثالث لمقر البرلمان البريطاني في لندن.