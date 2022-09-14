إسرائيل تؤكد إجراء محادثات بشأن فتح مكتب مؤقت لها في قطر أثناء كأس العالم

أكد دبلوماسي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب والدوحة، اللتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية، بحثا فتح مكتب إسرائيلي «مؤقت»، في الدولة الخليجية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ولم تتأهل إسرائيل للبطولة التي تبدأ في نوفمبر المقبل، لكنها أعلنت عن اتفاق يسمح لمواطنيها، مثل الأجانب الآخرين، بالحصول على تأشيرة دخول لقطر مع إثبات شراء التذاكر.

وحسب «فرانس برس»، قال الدبلوماسي الإسرائيلي: «كانت هناك اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين»، مؤكدا أن المناقشات تركزت على فتح مكتب «مؤقت» للمشجعين الإسرائيليين الذين سيحضرون كأس العالم.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته «لا ينبغي تصنيفها على أنها محادثات دبلوماسية. وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق».

وكانت قناة «كان» الإسرائيلية قد كشفت الأسبوع الماضي أن مسؤولين إسرائيليين زاروا قطر مؤخرا لإجراء محادثات في هذا الأمر قبل البطولة.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن إسرائيل ترغب في إقامة «مكتب مصالح» لتقديم المساعدة لمواطنيها خلال المونديال، لكنهم في قطر يتعاملون «ببرود» مع الأمر.

وأضافت: «لا تزال المحادثات حول هذه القضية جارية، ولم تتوصل بعد إلى حل».

وتابعت القناة: «ترى قطر في كأس العالم فرصة لتعزيز نفسها في المنطقة والعمل، من بين أمور أخرى، على الدفع نحو حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني».

وسيتمكن الصحفيون الإسرائيليون أيضا من الذهاب إلى قطر خلال كأس العالم، لكن سيُطلب منهم ملء تأشيرة صحفي خاص، وفق القناة.