منظمة الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا «في مرمى البصر»

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن نهاية جائحة كوفيد-19 "في مرمى البصر".

وقال تيدروس في جنيف إنه رغم التراجع القياسي في عدد الوفيات جراء كوفيد-19 منذ مارس 2020، لا يجب لجهود التطعيم أن تتباطأ.

وأضاف: "لم نكن أبدا في وضع أفضل مما نحن عليه لإنهاء الجائحة".

وتابع: "لم نصل بعد، ولكن النهاية تلوح في الأفق. عداءة الماراثون لا تتوقف عندما يكون خط النهاية في مرمى البصر. بل تركض بقوة أكبر، بكل ما تبقى لها من طاقة"، وعلى العالم أن يتبع النهج نفسه في مكافحة الجائحة.

وأوضح أنه بخلاف ذلك سيكون هناك خطر ظهور متحورات فيروسية جديدة، والمزيد من الوفيات والغموض.

وتدعو منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى الاستمرار في إجراء الفحوصات، والأهم من ذلك، التطعيم. ويجب على كل دولة أن تسعى جاهدة لتطعيم 70 % من سكانها، والأهم، يجب تطعيم 100 % من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن.