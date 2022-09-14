ضجت لبنان، بخبر اقتحام فتاة لإحدى فروع بنك "بلوم" في لبنان، صباح اليوم؛ لسحب أموال قد أودعتها ورفض البنك إعطاءها لها؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد، والتي منعت إرجاع أموال المودعين.

الفتاة تدعى "سالي حافظ"، وهي إحدى المودعات في البنك، وقد ظهرت في بث مباشر على صفحتها الشخصية، وهي تحمل مسدسا من أجل إجبار موظفي البنك على صرف أموالها حتى تتمكن من معالجة أختها مريضة السرطان، التي وصلت لمرحلة خطرة.

وقالت الشابة سالي حافظ، في لقاء مع قناة "الجديد"، إنها قبل أيام من الاقتحام ترجت البنك بأن يصرف لها جزءا من أموالها المودعة ولكنهم أعطوها وعودا ولم تحصل على شيء: "من زمان رحت البنك واترجيتهم إني مابدي أشحت من الناس أختي عم بتموت ولا وزير وقف حدي، البنك سرقنا علنا، المصاري انسرقت عيني عينك، قبل يومين روحت لمدير البنك واترجيته يديني المصاري قالي بيقدر يعطينا 200 دولار في الشهر لحد مبلغ 12 ألف ليرة، يعني 3 ملايين و400 ألف ليرة ما بيطلعوا حق الإبرة إلى بتاخدها أختي يوميا، ما بقى عندي حل تاني غير أخد المصاري من البنك".

وأضافت سالي: "وصلت لدرجة إني بدي بيع لكيتي لحتى أختي تعيش أنا ما بقدر أءذي نملة ما كنت قادرة أقف مكتوفة الأيدي وكل ما نملك بالبنك 20 ألف دولار جمعناهم أنا وأختي من تعبنا وعرق جبيننا وهو مبلغ قليل مقابل 50 ألف دولار لعلاج أختي، بعنا تلات أربع أغراض بيتنا كنا مرتاحين من قبل وما بقى عندي حل تاني غير أخد المصاري من البنك وفقط سحبت 12 ألف دولار من 20 ألف، ومضيت ع هالشي وسجلته الكاميرات مشان ما حدا يقول سرقت 100 ألف دولار".

والغريب في الأمر، أن كل ما فعلته سالي صباح اليوم، تم بمسدس لعبة: "السلاح إللي استخدمته في البنك كان لعبة لابن أختي فكرته في البداية حقيقي ولاقطه من الطريق بس لقيته لعبة بيستعملوها بالمسلسلات، وأنا بالأصل ما بحمل سلاح بإيدي وضد السلاح المنفلت".

وتابعت قائلة: "بعتذر من كل حدا سببناله خوف بالبنك مع إني طمنت الجميع والموظفين وقولتلهم ما تخافوا أنا ما جاية أءذي حدا لكن جاية أنقذ حياة إنسانة من الموت".

واختتمت سالي حديثها قائلة: "أنا بدي أسال إللي هيحققوا معي يحطوا حالن محلي إذا اختهن صاير فيهم هيك شو بدن يعملوا، بدي قول للناس التعبانين ما بعرف ليش ساكتين أكيد عندكن سببب أما أنا ما بقب عندي سبب لكون ساكتة الناس اللي عم تنتحر روحوا جيبوا مصرياتكن لو بيكلف حياتكن".