محافظ قنا: نبذل قصارى جهدنا لتوفير مناخ جاذب ومحفز للاستثمار

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لبحث تحديات ومعوقات المستثمرين ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي ملف الاستثمار، وعدد من المستثمرين.

وأكد الداودي، في بداية الاجتماع، أن جميع الشكاوى التي تقدم بها المستثمرون خلال الاجتماع السابق تم وضع حلول عاجلة لها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتنا من أجل التيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كل الحلول الممكنة للمعوقات التي تواجههم مع الجهات الأخرى التي يتعامل معها المستثمر.

وأشار إلى دعوة ممثلى جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار، بهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول العاجلة لمشكلاتهم، حتى يتسنى للمستثمرين المضى قدما فى تنفيذ مشروعاتهم الصناعية وبدء الإنتاج، ومن ثم توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة وتعزيز الصناعات المحلية، ودعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير مناخ جاذب ومحفز للاستثمار في قنا، بما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات بكافة المجالات لما لها من دور كبير في دفع عملية التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وقدم المستثمرون شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا لحرصه الدائم على التفاعل المباشر مع المستثمرين، وسرعة حل مشاكلهم، مؤكدين أن هذا النهج حفزهم على ضخ استثمارات جديدة داخل المحافظة.