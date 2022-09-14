محافظ بورسعيد يبحث مع أعضاء لجنة تقييم الخدمات الحكومية بوزارة المالية سبل التعاون

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، برئاسة المهندس محمد الفار، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين الجانبين بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع أعضاء اللجنة عدد من الموضوعات الخاصة بمتابعة اللجنة لبعض المشروعات التنموية والخدمية الجارِ تنفيذها بمحافظة بورسعيد.

وأشاد أعضاء اللجنة، بالإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد في الآونة الأخيرة، والخطوات الثابتة التي اتخذتها الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات، والثناء على الجهود المتواصلة للأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان؛ للارتقاء بجميع قطاعات المحافظة.

ووجه المحافظ، الشكر لأعضاء اللجنة نظرًا لجهودهم في التعاون المثمر مع المحافظة وتذليل كل العقبات.

وأكد أن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن، وتم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة في ظل التحول الرقمي الجديدة وكل الجوانب التي تحقق سبل الراحة للمواطن وسرعة أداء الخدمة بأقل وقت ومجهود.