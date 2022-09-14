المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: جدري القرود يتراجع عالميا

قالت الدكتورة روتشيل وولينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، اليوم الأربعاء ، إن فيروس جدري القرود مستمر في الانتشار بأنحاء الولايات المتحدة ولكن معدل الحالات الجديدة شهد تباطؤا على مدار الأسابيع الأخيرة.

وأضافت وولينسكي ، في كلمتها أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي ، أن هذا التراجع واضح على المستوى العالمي أيضا لافتة إلى أن تعامل مؤسستها حيال هذا هو التفاؤل الحذر.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على احتواء الانتشار الوبائي لجدري القرود ، في ظل وجود أكثر من 22600 حالة إصابة في 50 ولاية أمريكية بالإضافة إلى كل من واشنطن العاصمة وإقليم بورتوريكو.

وأوضحت أن جدري القرود نادرا ما يؤدي إلى الموت لكنه يتسبب في تداعيات مؤلمة مثل ظهور البثور، وقد ظهرت حالة وفاة مؤكدة واحدة في الولايات المتحدة مؤخرا نتيجة الإصابة بهذا الفيروس.