هونج كونج: مؤشر جودة الهواء قد يصل لمستوى خطير

سجلت إدارة حماية البيئة في هونج كونج، مستويات تلوث هوائي أعلى من العادي منذ مطلع الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في بيان على موقع الحكومة إن الوضع من المتوقع أن يستمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقع هونج كونج تحت تأثير تيار قاري جاف في ظل رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة، الأمر الذي يعتبر غير مواتي لتشتت الملوثات ويسفر عن ارتفاع مستوى التلوث في المنطقة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعزز أشعة الشمس القوية الضباب الدخاني الضوئي الكيميائي ما يؤدي إلى تسارع تشكل الأوزون والجزيئات الدقيقة في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.

وتتوقع إدارة حماية البيئة أن يستمر مستوى التلوث الإقليمي الذي يؤثر على هونج كونج لفترة أطول من المعتاد حتى قدوم الرياح الأشد قوة.