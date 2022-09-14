الرئيس السيسي يشيد بجهود قطر لدعم عملية الحوار الوطني في تشاد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن زيارته الحالية لدولة قطر تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، وترسخ رغبتهما في تعميقها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوه في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بدور دولة قطر وتفاعلها في عدد من الملفات السياسية الإقليمية، وتحقيقها نتائج إيجابية في التعامل مع تلك الملفات، مشيدا بالجهود الأخيرة للوساطة القطرية المبذولة من أجل دعم عملية الحوار الوطني بين النظام الانتقالي التشادي وجماعات المعارضة المسلحة.

وأضاف: "وهي الجهود التي ندعمها ونتطلع للتعاون، لتعزيزها سويا لتحقيق الاستقرار والتنمية والأمن للقارة الإفريقية".