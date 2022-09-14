وزير الرياضة: الانتهاء من تطوير جميع مراكز الشباب بحلول عام 2025

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه من المقرر الانتهاء من جهود تطوير مراكز الشباب بحلول عام 2025 ليتم تطوير جميع المراكز بما يخدم منظومة الشباب والرياضة في مصر.

جاء ذلك خلال استضافته بالندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، مساء الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل الشباب وتطوير الرياضة في ظل الجمهورية الجديدة"، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وعلاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد كبير من قيادات ونواب الحزب، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب مع ممثلي الحكومة للتعرف على الجهود التنموية وحجم التحديات وتوصيل نبض الشارع.

ووجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة به في التعديل الوزاري الأخيرة لمواصلة الجهود المختلفة بهذا القطاع.

وأكد أن هناك جزءًا رئيسيًا من الجهود والنجاحات تحققت بالقطاع الشبابي والرياضي بمشاركة رؤية نواب البرلمان، خاصة أن رؤيتهم وطلباتهم تهم المواطن بشكل مباشر وتنير لنا الطريق.

ولفت الوزير إلى أن الجهود والإنجازات طوال الفترة الماضية تضمنت إقامة نحو 160 بطولة قارية وهو أمر لا يحدث في أي دولة بالعالم وبالتالي أصبحنا أمام حالة من الثقة بين مصر وكل الاتحادات الدولية.

أكد أن الإنجازات الشبابية دعمت جهود الاقتصاد والتنمية وخاصة على مستوى السياحة حيث وصلنا لـ 2 مليون ليلة سياحية جراء تنظيم البطولات الدولية.

ولفت إلى وجود أندية في مصر اشتراكاتها تجاوزت الـ 2 مليون جنيه ولديها قوائم انتظار للدخول وهو الذي دفعنا للتفكير في سياقات خاصة بعمل أندية تناسب فئات المجتمع المختلفة.

من جانبه، أكد النائب أشرف رشاد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أولت الشباب اهتمامًا خاصًا، حيث إنه أدرك قيمة الشباب وأتاح لهم فرص التمكين في كل المجالات.

وأضاف أنه مع جميع جهود الدعم والتمكين باتت مصر تثق بشبابها على حمل لواء الغد الذي نأمله جميعا.