البنتاجون: نعمل مع الشركاء والحلفاء لإمداد أوكرانيا بالاحتياجات الضرورية

أكد المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع شركائها وحلفائها لإمداد أوكرانيا باحتياجاتها الضرورية.

وقال رايدر في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إن "أوكرانيا تستفيد من الإمدادات الأمريكية في هجومها المضاد"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعطي أولوية لإمداد أوكرانيا بالصواريخ.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن صباح اليوم أن أوكرانيا أحرزت تقدما كبيرا على الأرض، وأرغمت القوات الروسية على التراجع خلال الأيام الماضية، مضيفا أنه "من غير الممكن حاليا معرفة ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وصلت عند نقطة تحول"، متوقعا أن يكون الصراع طويل الأمد.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس الثلاثاء، أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده.