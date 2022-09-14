تعيين سماح إبراهيم وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً اليوم الأربعاء بحركة تنقلات لقيادات مديرية التعليم بالقليوبية.

وتضمنت الحركة تعيين سماح إبراهيم وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية نقلًا من محافظة الفيوم، خلفاً للدكتور ياسر محمود محمد، الذي تم تعينه وكيلا للوزارة بمحافظة سوهاج نقلا من القليوبية.

وشملت الحركة تعيين سعيد ندا وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، نقلا من إدارة طوخ التعليمية.

يذكر أن سماح إبراهيم كانت تعمل كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ثم منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومن بعدها وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بالفيوم.