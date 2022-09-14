إخراج رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة عمان

قالت قناة "العربية" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن رضيعة تم إخراجها حية من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة عمان.

ولقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون، في وقت سابق اليوم الأربعاء، فى انهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق فى العاصمة الأردنية عمان.

وقال الأمن العام فى الأردن إن الفرقة العاملة فى حادثة انهيار المبنى فى منطقة اللويبدة وصلت إلى 3 جثث تحت الأنقاض، والعمل جارٍ من أجل انتشالها.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوى فى بيان، أن «حصيلة ما تم التعامل معه من فرق الانقاذ فى العمارة المنهارة فى عمان بلغ 5 وفيات بالإضافة إلى 14 مصابا».

وأضاف السرطاوى أن «مديرية الدفاع المدنى من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، ما زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث عن مفقودين آخرين».

وتؤكد المديرية أنها «الجهة الوحيدة التى تتعامل مع الإصابات فى الموقع، وأنها تعلن عنها أولا بأول دون تأخير، وأن الإصابات المبينة بأعلاه هى الإصابات التى تعاملت معها، خلال عمليات الإنقاذ».

وتفقد رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة ووزراء الداخلية والصحة والدولة لشئون الإعلام، موقع الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة فيصل الشبول للصحفيين فى موقع الحادث، إن «رئيس الوزراء طلب من أمين العاصمة والمسؤولين البحث عن الأسباب التى أدت إلى انهيار هذه العمارة».