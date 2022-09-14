لا تزال المنافسة الخاصة مستمرة بين فيلمي "بحبك" بطولة تامر حسني و"عمهم" بطولة محمد عادل إمام، حيث يتبادل الفيلمان المراكز في الإيرادات اليومية والإجمالية.



وفيلم "بحبك" يحتل المركز الثاني على مستوى إجمالي إيرادات بـ52 مليون و290 ألف جنيه، بعد "كيرة والجن" الذي تجاوزت إيراداته 114 مليون جنيه، فيما يحتل فيلم "عمهم" المركز الثالث على مستوى الإيراد الإجمالي بـ50 مليونا و639 ألف جتيه، أما على مستوى الإيرادات اليومية، فاستطاع "عمهم" أن يتفوق على "بحبك" منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء، ليحتل "عمهم" المركز الثالث بعد "تسليم أهالي" و"كيرة والجن"، بـ119 ألف جنيه في إيرادات أمس الثلاثاء، ويتراجع "بحبك" للمركز الرابع، بـ90 ألف جنيه، ويقلل الفارق على مستوى الإيرادات الإجمالية إلى 2 مليون جنيه تقريبا.



وفيلم "بحبك"، يخوض فيه تامر حسني تجربة الإخراج لأول مرة بجانب التأليف والبطولة والموسيقى التصويرية، يشارك في بطولته هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وتتناول أحداثه حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.



أما فيلم «عمهم» فهو من تأليف وسام صبرى وإخراج حسين المنياوي، ويشارك في البطولة، سيد رجب، ومحمد لطفي، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وآيتن عامر، وباسم سمرة، رياض الخولي، وأحمد خالد صالح، ومحمد ثروت، الشحات مبروك.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الملاكم سلطان الذي يجسد دوره محمد إمام والذي يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، ولكنهما يتورطان في قضية تزوير أموال عن طريق مطبعة تقع مصادفة فى طريقهما، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب.