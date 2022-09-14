نصف البالغين الألمان يرغبون في أخذ لقاح بيونتيك-فايزر المعدل لمكافحة أوميكرون

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَت في برلين اليوم الأربعاء أن نصف البالغين الألمان يرغبون في أخذ لقاح بيونتيك –فايزر لمكافحة فيروس كورونا المعدل لمتحور أوميكرون والذي تم التصريح به مؤخرا.

وأوضحت نتائج استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس الرأي أن 24% من المشاركين فيه أكدوا عزمهم على أخذ المستحضر الجديد للحماية من السلالتين الفرعيتين لمتحور أوميكرون "بي ايه.4" و"بي ايه.5"، فيما قال 26% إن إقدامهم على هذه الخطوة "محتمل إلى حد ما".

في المقابل، قال 36% إنهم لا يعتزمون أخذ اللقاح المعدل، منهم 22% قالوا إنهم لا يعتزمون الإقدام على هذه الخطوة على الأرجح فيما قال 14% إنهم لا يعتزمون الإقدام على هذه الخطوة على الإطلاق.

وأظهرت النتائج أن 14% ممن شملهم الاستطلاع لم يحسموا أمرهم أو لم يعطوا إجابة على السؤال.

كانت المفوضية الأوروبية أعلنت أول أمس الاثنين الموافقة على لقاح بيونتيك/فايزر الجديد؛ وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها توصي بإعطاء اللقاح الجديد للأشخاص بدءا من سن 12 عاما كجرعة تنشيطية.

وكان قد تم التصريح مؤخرا بلقاح جديد معدل لمكافحة سلالة أوميكرون "بي ايه.1".

وأعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه يتوقع سرعة البدء بإعطاء تطعيم كورونا بالمستحضر الجديد، ومن المنتظر أن يتم تسليم الجرعات الأولى إلى قطاع تجارة الأدوية بالجملة في منتصف الأسبوع المقبل.

وبحسب قائمة معلومات التطعيم التابعة لوزارة الصحة الألمانية، وصل عدد الأشخاص الذين أخذوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيم المضاد لكورونا إلى 8ر64 مليون شخص، منهم 4ر63 مليون شخص يعتبروا ضمن الفئة التي حصلت على التطعيم الأساسي الذي يتطلب في العادة أخذ جرعتين.

ووصل عدد الأشخاص الذين أخذوا جرعة تنشيطية واحدة إلى 6ر51 مليون شخص، بينما وصل عدد الأشخاص الذين أخذوا جرعة تنشيطية ثانية إلى 4ر7 مليون شخص.