نجلاء بدر وهاني عادل بطلا الحكاية الثانية من مسلسل الغراب بتوقيع إيهاب عمرو

انتهى الفنانان هاني عادل ونجلاء بدر، من تصوير مشاهدهما بالكامل من الحكاية الثانية لمسلسل «الغراب»، بمشاركة مجموعة من الفنانين.

وأكدت نجلاء بدر، أن صناع هذا العمل أوشكوا على الانتهاء من مرحلة المونتاج والمكساج لهذه الحكاية، مع توالي تصوير باقي القصص والانتهاء منهم لعرضهم على أحد المنصات الرقمية قريبا.

وأكد نجلاء، أنها تفاجأت بالراحة النفسية والمهنية مع المخرج إيهاب عمرو في أول تعاون يجمعهما، فهو له رؤية فنية وموهبة كبيرة في عالم الإخراج تجعله يخرج أفضل ما في الفنان، فوصفته بالأب الروحي بكل تأكيد الذي يستطيع أن يخلق مشاهد تكوين رائعة تخدم دراما العمل الفني من خلال كادراته المتميزة وغيرها.

وقالت النجمة نجلاء بدر، إنها سعيدة وممتنة بالتعاون مع هذا الكرو الفني الرائع الذي تحمل لهم في قلبها مشاعر الإخوة والصداقة الوفية وغيرها.

وتابعت نجلاء، أنها ترفع القبعة للمنتج آدم عزازي فهو القائد الخفي وراء هذه الحكاية، فأشارت إاى أنه عمل على توفير كل سبل الأمان بالحفاظ على كل طاقم العمل أثناء إدارته فى بلاتو التصوير، وتوفير الراحة النفسية والتعزيز المهني والشخصي لدى الجميع، لكي تخرج صورة هذه الحبكه إلى النور بصورة تلفت نظر كل من يراها قريبًا.

وفي سياق متصل، أشاد إيهاب عمرو مخرج حكاية «الغراب 2 »، بأن حبكة هذه الحكاية مكتملة الأركان على المستويات كافة سواء في الكتابة أو اختيار فريق العمل المشارك وحتى أداء الممثلين، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الفنانة الموهوبة نجلاء بدر التي تقدم أداءً مبهرًا ومبهجًا على حد السواء في الشخصية التي تجسدها موضحًا أن نجلاء تقدم أداءً راقيًا خلال هذه الحكاية التي تعد مفاجأة نارية من حكايات هذا العمل.

وتتمحور فكرة مسلسل "الغراب"، على الحكايات المنفصلة، وتدور أحداثه بشكل عام في إطار من الإثارة والتشويق والرعب خلال 10 حلقات وكل حكاية منهم تنتهي مع نهاية أحداثها خلال عرض الحلقه ثم تبدأ أحداث أخرى مع حكايه جديدة، وبمشاركة أبطال مختلفين، ويسرد كتابة هذه الحكايات أكثر من مؤلف ويتولى إخراجها بالكامل كل من المخرج إيهاب عمرو ومحمد هاني.

يذكر أن الحكاية الثانية تحمل اسم «الغراب 2» من مسلسل «الغراب» وهو بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: النجمة نجلاء بدر وهاني عادل، والممثل السعودي، نايف عبد الله، والممثلة المغربية فاطيمة الزهراء، والطفل تيم والفنان عابد عنانب وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار سجى محمد الخليفات، وإخراج إيهاب عمرو.