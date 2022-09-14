قال الفنان محمد عبد الحافظ نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ: "أنا بقول دايما أني مربوط بذيل جلابية أبويا، كنت بكون معاه أكتر من مساعدينه حتى لو مكنتش معاه في العمل اللي بيعمله لازم أكون جنبه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "cbc" بمناسبة ذكرى رحيل والده: "السر في إسماعيل عبد الحافظ هو بساطته مع الجميع والحميمية التي كان يضعها مع كل أعضاء فريق العمل وأن الكل زي بعضه".

وعن أبرز الدروس التي تعملها من والده، قال: "عمري ما أنسى موقفه في كواليس مسلسل أهالينا لما مكنتش مذاكر الدور كويس اللي هقدمه في المشهد وأزاي اتكلم معايا ساعتها عرفت يعني إيه لازم أدخل التصوير مذاكر جدًا".

وختم محمد إسماعيل عبدالحافظ مداخلته قائلًا: "أتمنى في ذكرى وفاته أن أكون ربع أبويا سواء في المبادئ أو القيم أو الأخلاق".