أعلن النادي المصري، ضم حسين السيد، ظهير نادي بيراميدز، في خامس صفقاته الصيفية للموسم المقبل.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على، إجراءات التعاقد مع حسين السيد، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي بيراميدز بعد إتمام كافة الاتفاقات المالية للصفقة مع سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادى بيراميدز .

ويعد حسين السيد خامس صفقات المصري الصيفية للموسم المقبل بعد ضم عبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد ومروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

ويسعى المصري لتدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، لتساعده على المنافسة على المربع الذهبي في الموسم المقبل.